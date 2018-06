Penthouse voor $125 miljoen te koop

Het gaat om een penthouse over de complete 41e, 42e en 43e etage van het Pierre Hotel aan Fifth Avenue, pal aan Central Park. Het appartement bestaan uit 16 kamers, waaronder vijf en-suite slaapkamers, zes badkamers en vier terrassen met fantastische uitzichten over Manhattan en Central Park.

Het appartement heeft onder meer een grootse zwart-marmeren trap, zeven meter hoge raampartijen, vijf open haarden met antieke mantels, een aparte binnenlift en aparte vertrekken voor gasten en personeel.

Het huis is in de markt gezet door de erfgenamen van investeerder Martin Zweig, die afgelopen februari op 70-jarige leeftijd overleed. Zweig is vooral bekend omdat hij drie dagen van tevoren de beurscrash van 1987 voorspelde op tv.

Zweig kocht het appartement in 1999 voor de toenmalige recordprijs van $21,5 miljoen. De prijs werd cash betaald, omdat de vereniging van eigenaren van het complex geen financiering toestond. Die bijzondere voorwaarde geldt overigens nog steeds.

Overigens bedraagt de maandelijkse servicekostenbijdrage $47.000. Daarin zitten dan wel de kosten voor elektra en twee man huishoudpersoneel.