’Hoger eigen risico zorgpolis loont vaker’

„We zien vooral bij de minder bekende merken een trend dat het verhogen van het eigen risico steeds meer loont”, zegt zorgexpert Bas Knopperts van Independer. „Twee jaar geleden zagen we nog dat je maximaal €300 korting kon krijgen als je het eigen risico tot €885 verhoogde. Nu is dat bij verzekeraar Zorg en Zekerheid al €336 per jaar.”

Voor zorg vanuit de basisverzekering komt de eerste €385 altijd voor rekening van de verzekerde. Dit eigen risico kan dus met €500 vrijwillig worden verhoogd naar €885. Wie dat wil doen, krijgt van Independer wel het advies om voldoende geld achter de hand te houden op een spaarrekening.

Korting

„Als je namelijk onverwacht wel veel zorgkosten maakt, kan dat oplopen tot maximaal €500 die je uit eigen zak moet betalen”, legt Knopperts uit. Maar verzekerden krijgen bijvoorbeeld bij Zorg en Zekerheid een korting van €336 bij een eigen risico van €885, dus dan kost ze dat feitelijk €164.

En als zij in een jaar niet boven hun verplichte eigen risico van €385 uitkomen, hebben zij volgens de zorgexpert €336 verdiend. „Dat is dus zeker het nadenken waard. Want als je niet verwacht hoge zorgkosten te maken, dan kan het je honderden euro’s opleveren.”

