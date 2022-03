EU boycot zeven Russische banken: dit zijn ze

Het gaat om Vnesheconombank (VEB), Bank Rossiya, Sovcombank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank en VTB Bank. Via Swift wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen duizenden banken uit ongeveer tweehonderd landen, waarmee onder meer het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk.

De strafmaatregel komt na de Russische invasie van Oekraïne en was al aangekondigd. Nu de volledige maatregel in het Publicatieblad van de EU staat, is de sanctie definitief.