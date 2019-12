Tesla Model 3 vliegt de showroom uit

Dat is meer dan vier keer zoveel als de nummer twee op de lijst, de Audi E-tron. Begin januari komen brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging met definitieve cijfers naar buiten.

Uit de autowereld klonken recent al geluiden van een run op elektrische auto's in de laatste maand van het jaar. Dat hangt samen met een wijziging van de bijtellingsregels. Per 1 januari gaat de fiscale bijtelling van 4 procent naar 8 procent, van toepassing op de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs van een elektrische auto. Boven dat bedrag is het tarief 22 procent, net zoals bij zakelijke auto's op fossiele brandstoffen. Tot 1 januari geldt voor de stekkerauto echter nog een tarief van 4 procent over de eerste 50.000 euro.

Tesla kan de verkoopspurt in Nederland goed gebruiken. De maker van elektrische auto's moet in het laatste kwartaal van het jaar wereldwijd ongeveer 105.000 voertuigen afleveren om zijn doelstelling voor heel 2019 van 360.000 tot 400.000 auto's te halen.

In het verleden slaagde Tesla er niet altijd in om de eigen doelen waar te maken. In het derde kwartaal bleven de leveringen steken op 97.000 wagens. Dat was een record, maar analisten rekenen erop dat Tesla in het vierde kwartaal weer een nieuw record in de boeken zal zetten.