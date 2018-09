Kwart minder winst voor Banco Santander

De nettowinst ging omlaag, van 1,63 miljard in het eerste kwartaal van vorig jaar, tot 1,21 miljard euro. Dat was beneden de verwachtingen van analisten. De totale rente-inkomsten daalden in de eerste 3 maanden van het jaar met 14 procent vergeleken met vorig jaar.

Het aandeel leningen die waarschijnlijk niet meer terugbetaald kunnen worden door particulieren en bedrijven klom tot 4,76 procent van de totale kredietportefeuille. In december bedroeg het percentage 'slechte leningen' nog 4,54 procent.

Ondanks de winstval is Banco Santander-topman Emilio Botín optimistisch voor de rest van het jaar. ,,De winst in 2013 zal aanzienlijk hoger uitpakken dan de behaalde 2,295 miljard in 2012.'' Botín wijst erop dat er de afgelopen 4 jaar al 60 miljard euro aan de stroppenpot voor slechte leningen is toegevoegd, dat de kapitaalpositie met 20 miljard is versterkt en dat het saldo van de deposito's met 223 miljard omhoog is gegaan.