’Britse retailgigant Debenhams gaat uitstel van betaling vragen’

Debenhams, het grootse retailbedrijf van het Verenigd Koninkrijk, zou op het punt staan om volgende weom uitstel van betaling te gaan vragen, zo meldt Skynews.

De schuldeeisers van Debbenhams hadden eerder al ingegrepen om de deuren bij een aantal filialen nog zo lang mogelijk open te houden ondanks de beperkende maatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

De onderneming is in de 18e eeuw opgericht als een op zichzelf staande winkel in Londen en is uitgegroeid naar 178 winkels in Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken.

In Duitsland heeft warenhuisketen Galeria Kaufhof eerder deze week al uitstel van betaling moeten aanvragen.