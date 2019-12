AEX daalt weer onder 600 punten

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een min van 0,4 procent op 599,93 punten. De MidKap leverde 0,6 procent in tot 886,07 punten. Londen en Frankfurt zakten tot 0,3 procent. Parijs ging 0,2 procent omhoog.

Speciaalchemiebedrijf DSM was met een verlies van 0,3 procent de grootste daler in de AEX, na een adviesverlaging door ING. Chemicaliëndistributeur IMCD voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 1,1 procent.

Takeaway.com verloor 2,1 procent. De leiding van het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat raadt zijn aandeelhouders nog altijd aan om mee te gaan in het fusievoorstel van zijn Nederlandse branchegenoot. Het verhoogde bod van techinvesteerder Prosus (min 2 procent) werd door Just Eat nog altijd als te laag bestempeld. Just Eat steeg 0,1 procent in Londen.