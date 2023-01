Beursblog: eindsprint helpt Nasdaq aan mooie winst; Amazon op dreef

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

IEX Group is sinds 2016 beursgenoteerd op Euronext Amsterdam en is tevens gevestigd op Beursplein 5. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Peter Paul de Vries sloeg vanochtend de gong. Ⓒ Euronext AEX 733.03 -0.43 %

Op Wall Street krijgt vooral techbeurs Nasdaq met een eindsprint de wind nog aardig in de rug. Beleggers in de VS kijken met een positieve blik naar de start van het cijferseizoen. Amazon en Netflix doen goede zaken.