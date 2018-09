Groot belang activistisch fonds in Microsoft

ValueAct liet weten dat Microsoft ,,over drie tot vijf jaar'' zal worden gezien als de grootste cloud-computing onderneming ter wereld. De afhankelijkheid van de verkoop van computers zou dan aanzienlijk minder moeten zijn. Microsoft meldde op zijn beurt dat het ,,de standpunten van aandeelhouders verwelkomt''.

ValueAct is al grootaandeelhouder van mobieltjesfabrikant Motorola, maar het aandeel van het fonds in Microsoft wordt nog groter. ValueAct zou zich voegen bij de 20 grootste investeerders in het bedrijf. Het fonds meldt op zijn website dat het belangen neemt in bedrijven die mogelijk ondergewaardeerd zijn.

Beleggers reageerden verheugd op het nieuws. Het aandeel Microsoft steeg maandag met ruim 4 procent.