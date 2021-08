Steeds minder verkochte huizen onder NHG-grens

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan. Gemiddeld is dit ongeveer een halve procentpunt.

Weinig verlies

Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek afgelost kan worden. Het aantal verliesdeclaraties was het afgelopen kwartaal erg laag. Dat komt volgens NHG doordat de huizenprijzen sterk zijn gestegen en de economie „een positief herstel laat zien.”

Ondanks het beperkte aanbod van woningen tot de kostengrens, is NHG niet van plan die op korte termijn te verhogen. Dat doet NHG een keer per jaar op basis van de gemiddelde woningprijs in juni, juli en augustus. Op 22 september wordt bekend wat de kostengrens volgend jaar gaat worden.

Olie op het vuur

„Het verhogen van de kostengrens in deze oververhitte woningmarkt helpt onze doelgroep niet. In tegendeel, we zouden olie op het vuur gooien”, zegt risicomanager Bjorn Jonkergouw van NHG. „Bovendien is het verhogen van de kostengrens geen oplossing voor het tekort aan woningen. De oplossing daarvoor ligt in het creëren van extra woningen.”

De kostengrens van NHG werd op 1 januari 2021 verhoogd van €310.000 naar €325.000. In 2019 stond de grens nog op €290.000.