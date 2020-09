Kippenvel in Johan Cruijff Arena

Tegen de klippen op slaagde voorzitter Ferry van Schoonhoven van de Stichting Wereld Zonder Kinderkanker er toch in langs de grasmat van Ajax een prima gala met tientallen vrijwilligers op te zetten met organisator Frans Smits. Het was Met Bloed Zweet en Tranen zoals de 12-jarige innemende Silver Metz het beroemde lied vanAndré Hazes zong. „Ik moet eigenlijk huiswerk maken maar voor dit goede doel mocht ik even voor jullie komen zingen”, sprak hij. Behalve Silver klonken ook de prachtige stemmen van Sezina Kelsey, Jeroen van der Boom, Sjors van der Panne en Renee van Wegberg in het verder lege stadion.

Hoteldirecteur Emmy Stoel van The Grand met directeur Henk Markerink van de Johan Cruijff Arena (m.) en horecatycoon Won Yip.

Het gaf een mytische sfeer. Het tiende gala With A Touch of White dat aanvankelijk voor maart stond gepland, moest toen vanwege de covid-19 pandemie worden afgezegd. „We zijn het gala nu het in de Johan Cruijff Arena werd gehouden With A Touch of Green gaan noemen. Makkelijk was het niet. Nooit eerder hebben we zoveel obstakels moeten overwinnen. Moeten we wel zo’n gala willen? De doorslag was uiteindelijk het doel zelf: de kinderen met kanker. Deze kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes zijn niet of nauwelijks bezig met corona. Voor hen is het zaak te overleven en genezen”, legde voorzitter Van Schoonhoven uit.

Banketbakker Cees Holtkamp en Jannet Gompes-Hoekstra die haar 11-jarige zoon Bram aan kanker verloor.

Ronald de Boer zei tegen presentator Wilfred Genee over zijn tot bondscoach benoemde broer Frank: „Ik gun mijn tweelingbroer alles. Ik wil niet zijn assistent worden want ik heb niet de juiste papieren.” Stadiondirecteur Henk Markerink hoopte volgend jaar 14 augustus groots het 25-jarig jubileum van de Arena te kunnen vieren. Executive director Tinus Krikke van verzekeringsmakelaar Aon: „Als we teveel in termen van risico’s spreken, kon dit wel eens het laatste evenement in ons land zijn. De maatregelen hier zijn zeer adequaat en het is in de buitenlucht. De besmettingkansen zijn gering. Het is fijn om kinderen die kanker hebben toch te kunnen steunen.”

Kinderoncoloog prof. dr. Gertjan Kaspers van het Prinses Máxima Centrum en Amsterdam UMC wees op de samenwerking met ziekenhuizen in het buitenland zoals Indonesië, Kenia, Kosovo en Malawi. „Het geld van dit gala gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Nu sterven er bijna 400.000 kinderen per jaar ofwel bijna 1000 per dag aan kanker in de wereld. Dat moet minder.”

Opvallend was dat tijdens de veiling een rondleiding met minister Sigrid Kaag negen keer het minimumbod van 1000 euro overtrof. Het meeste geld leverde een werkbezoek van Kaspers aan het ziekenhuis van Eldoret in Kenia op dat twee keer werd ingebracht: 29.500 euro.