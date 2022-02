Defensiebedrijven knallen hoger op beurs dankzij Oekraïnecrisis

Een aantal aandelen profiteert specifiek, zoals de grote Duitse staalmaker ThyssenKrupp, die op de beurs 6% stijgt na de melding van bondskanselier Scholz dat de regering €100 miljard investeert in versterking van zijn defensie.

Siemens

Het aandeel van industrieel conglomeraat Siemens, dat elektronische elementen voor defensiesystemen levert, noteert 5% hoger. „Dergelijke orders zorgen ervoor dat er de komende jaren orders zullen toestromen naar de hele sector”, aldus een analist.

Thales, gespecialiseerd in elektronica voor defensiedoelen, stijgt 12%. Dassault, producent van gevechtsvliegtuigen, staat in Parijs 3% hoger. In Italië staat de in 1948 opgerichte toeleverancier aan de defensiesector Leonardo 16% hoger.

BAE Systems, een wereldwijd defensiebedrijf voortgekomen uit de fusie van British Aerospace en Marconi Electronic Systems, stijgt 13% in Londen. In Oslo noteert defensiebedrijf Kongsberg Gruppen, het grootste Noorse defensiebedrijf, 6% opwaarts aan de beurs.

Wapenmakers

Ook in de Amerikaanse markt kopen aandeelhouders wapenmakers en toeleveranciers van elektronicasystemen voor defensieapparatuur.

De futures voor de Amerikaanse beurzen tonen dat het grootste defensiebedrijf Lockheed Martin, leverancier van vliegtuigen, marineschepen tot tanks en rupsvoertuigen, 6% hoger opent in de handel in New York. Raytheon Technologies noteert 5,5% winst. Het op drie na grootste defensiebedrijf Northomb Grumman wint 7% en General Dynamics profiteert met 5,5%.

In Nederland zijn ongeveer 150 bedrijven actief in de defensiesector, met Damen Group als meest zichtbare onderneming.