Chinese industrie groeit iets minder sterk

De inkoopmanagersindex kwam afgelopen maand uit op 51,1, tegenover 51,5 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 51,0. De Chinese overheid kwam vrijdag met haar eigen inkoopmanagersindex voor de industrie in januari. Die noteerde een stand van 50 tegen 50,2 in december.

De verwachting van economen is dat de macro-economische cijfers uit China de komende tijd flink zullen verslechteren vanwege het coronavirus. Ook elders uit Azië kwamen cijfers over de industrie. Zo bleek onder meer in Zuid-Korea, Maleisië, Japan en Vietnam de industriële bedrijvigheid vorige maand te zijn afgezwakt. In India en Taiwan was sprake van verbetering.