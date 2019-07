Esperite stevig in het rood

De halfjaarresultaten werden met een flinke vertraging geleverd. Dat kwam onder meer omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van onderdeel CryoSave aan een Poolse branchegenoot veel aandacht opeiste. Polski Bank Komórek Macierzystych trok zich recent volledig terug uit de deal, omdat de commissarissen van die onderneming zich er niet in konden vinden. Beurshuis Euronext plaatste Esperite onlangs op het strafbankje.

Esperite zette in de periode tot en met eind juni 2018 een verlies van 8,9 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder nog een verlies van bijna 3 miljoen euro. Het operationeel resultaat kwam uit op bijna 5,7 miljoen euro negatief, van bijna 5,6 miljoen euro negatief een jaar terug. Naast ongunstige marktomstandigheden drukten ook afschrijvingen en financieringskosten op het resultaat. De operationele uitgaven bedroegen in de periode 7,9 miljoen euro.

Topman Frédéric Amar heeft een deel van zijn lening omgezet in aandelen en investeerder L1 Capital blijft de onderneming financieren.