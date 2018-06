Beursgang SeaWorld levert ruim 700 miljoen op

In totaal werden 26 miljoen aandelen uitgegeven voor 27 dollar per stuk. SeaWorld is eigendom van de investeringsmaatschappij Blackstone, die na de beursgang grootaandeelhouder blijft. Blackstone nam SeaWorld in 2009 over van bierbrouwer Anheuser-Busch voor 2,7 miljard dollar.

De beursgang waardeert heel SeaWorld op circa 2,5 miljard dollar. SeaWorld beheert 11 parken, die vorig jaar in totaal ruim 24 miljoen bezoekers trokken. De opbrengst zal onder meer worden gebruikt om schulden af te lossen. In 2010 kwam SeaWorld nog in opspraak toen in een pretpak in Orlando een trainer werd gedood door een orka.