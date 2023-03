Beloning Ben van Beurden in laatste jaar als Shell-topman ruim 50% omhoog

Amsterdam - Ben van Beurden heeft in zijn laatste jaar als Shell-topman £9,7 miljoen (€10,9 miljoen) aan salaris ontvangen. Dat is ruim de helft méér dan in 2021, schrijft de Financial Times op basis van het jaarverslag van de olie- en gasreus.