Ondernemers werken aan duurzame toekomst Nederland Louter optimisme bij uitreiking Innovatie Prijs

Zanger Nick Schilder reikte de Innovatie Prijs uit aan medicijntester Jos Joore.

Klagend Nederland voert momenteel de boventoon. Daarom is het goed dat positivonetwerk BID en AvroTros jaarlijks Innovatief Nederland in de schijnwerpers zetten in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Jonge mensen vaak, die met duurzame bedrijven de veelbelovende, zonnige kant van ons land laten zien.