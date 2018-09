‘Licht hogere opening AEX’

,,We lijken een vlakke tot licht hogere opening te krijgen dankzij een opleving van de Amerikaanse openingsindicatoren. Goed ontvangen kwartaalcijfers van Google en Microsoft compenseren de zwakke resultaten van IBM. De markt blijft wel nerveus. De beurzen van de eurozone zitten in een negatieve trend en ook Wall Street begint te kraken. In de afgelopen 3 jaar heeft elk voorjaar een koersdaling van zo’n 10 procent opgeleverd“, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

Aan het bedrijvenfront maakte ING bekend zijn belang van 49 procent in de Zuid-Koreaanse levensverzekeraar KB Life Insurance te verkopen aan joint-venturepartner KB Financial. De verkoop levert ING circa 115 miljoen euro op. Wolters Kluwer zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Britse bank Barclays verlaagde het beleggingsadvies voor het uitgeefconcern.

Verre Oosten

In het Verre Oosten gingen de effectenbeurzen vrijdag omhoog. In Tokio stond de Nikkei een kwartier voor de slotbel 0,7 procent hoger. Beleggers grepen een herstel van de grondstofprijzen aan om op zoek te gaan naar koopjes. De winsten bleven beperkt door de lagere slotstanden op Wall Street.

De effectenbeurzen in New York sloten donderdag met verliezen. Tegenvallend nieuws over de Amerikaanse economie drukte de koersen. Verder waren beleggers op Wall Street in afwachting van de kwartaalcijfers van zwaargewichten als Google, Microsoft en IBM, die na de slotbel naar buiten kwamen.

Euro

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 14.537,14 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 1541,61 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 3166,36 punten.

De Europese effectenbeurzen sloten donderdag na een schommelend handelsverloop overwegend vlak. De AEX-index in Amsterdam eindigde onveranderd op 340,72 punten. Daarmee staat de hoofdgraadmeter in Amsterdam onder de slotstand van eind vorig jaar van 342,71 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 518,53 punten. De beurzen in Londen en Parijs noteerden ook vrijwel gelijk aan woensdag. Frankfurt zakte 0,4 procent.

De euro was vrijdag voorbeurs 1,3064 dollar waard, bijna evenveel als bij sluiting van de Europese aandelenhandel op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 88,11 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 99,53 dollar.