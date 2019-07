'WTO geeft groen licht handelssancties Europa'

De zaak waar de sancties uit voortvloeien draait om de al veertien jaar durende ruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de vermeende overheidssteun aan de vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse handelsvertegenwoordigers schatten dat de VS hierdoor jaarlijks zo'n 11 miljard dollar aan schade oplopen. Europeanen beweren op hun beurt dat de VS de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing op oneerlijke wijze steunen.

Trump stelt de sancties gelijk in op het moment dat de WTO zijn beslissing bekendmaakt, aldus de ingewijden. Europese goederen van olijven en kaas tot pasta krijgen dan te maken met invoertarieven. Europeanen beloofden om Amerikaanse goederen ter waarde van 12 miljard dollar, bijvoorbeeld ketchup, te belasten met sancties als vergelding.