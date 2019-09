Meer vrouwen benoemd in bestuur bedrijven

Hans de Boer wil meer vrouwen. Ⓒ Serge Ligtenberg

TILBURG - Het aantal vrouwen in de besturen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is dit jaar weer iets gestegen, nadat er in de voorgaande drie jaar sprake was van een daling. Uit de jaarlijkse Female Board Index van de TIAS School for Business and Society, blijkt dat dit jaar een op de vier nieuwbenoemde bestuurders een vrouw is.