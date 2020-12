Bitcoin zet nieuwe aanval in op $20.000

Nadat vanaf begin november al een prachtige rit werd gemaakt, waarbij de bitcoin het hoogste ooit aantikte van net onder de $20.000aantikte, moest de digitale munt afgelopen week door winstnemingen flink terrein prijsgeven.

Deze week heeft de bitcoin de weg omhoog ingezet met woensdag op cryptoplatform Coindesk een plus van 2,4% naar $19.685. Vorige week dook de crypto nog onder de grens van $18.000.

Duikvlucht

Beleggers in de bitcoin hebben dit jaar geen reden tot klagen. De cryptomunt is, na een tussentijdse duikvlucht in maart als gevolg van de uitbraak van de pandemie, vanaf april hard omhoog gegaan. Vooral in november kreeg de digitale munt vleugels.

PayPal heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grote animo voor de bitcoin. De Amerikaanse betalingsverwerker gaat vanaf volgend jaar de deur openzetten voor 346 miljoen klanten om te betalen met cryptomunten op het platform.

Daarnaast hebben steeds meer grote gevestigde partijen interesse om te beleggen in bitcoin en de cryptomunten op hun balans te zetten. Het aantal zogeheten Whales, die een groot bedrag aan digitale munten in bezit aanhouden, is dit jaar fors toegenomen.