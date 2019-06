Wall Street kleurt rood

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie in de min. Net als in Europa stonden chipmakers onder druk door de omzetwaarschuwing van Broadcom. Ook de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de handelsperikelen met China drukken het sentiment. Verder bogen beleggers zich over cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, industriële productie, het consumentenvertrouwen en de bedrijfsvoorraden.