Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks scherpere regels: subsidie voor je rijbewijs, of cursus omgaan met kou

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Iedere dag met plezier in een koud meer springen: je kunt het leren met subsidie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Dinsdagochtend om tien uur stipt is het weer zo ver: je kunt bij het UWV STAP-subsidie aanvragen om een cursus of opleiding te volgen. De regels zijn dit jaar wat aangescherpt, maar nog steeds kun je met subsidie genoeg bijzondere cursussen volgen, of je rijbewijs halen.