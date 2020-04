Column: discussie over eurobonds komt altijd terug

Minister Hoekstra (Financiën), hier op de rug gezien, heeft geen trek in eurobonds. Ⓒ EPA

Mijn naam is Bond… eurobond! De discussie over eurobonds is de afgelopen dagen flink opgelaaid. Dat gebeurde tijdens de Griekse schuldencrisis ook al. En in de toekomst vast weer. Net zolang tot er een oplossing komt voor de scheve verhoudingen binnen Europa. Ondertussen is de euro weer eens de dupe.