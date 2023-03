Premium Het beste van De Telegraaf

Ontslag ’betuttelende’ bestuurder mocht niet, miljoen vergoeding mee

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De commerciële afdeling van een groot voedselbedrijf was ongelukkig met de chief commercial officer (cco). Hij zou zorgen voor een angst- en zwijgcultuur, een gevoel van intimidatie en een te hoge werkdruk. Hem wordt een directieve stijl van leidinggeven verweten. Door het ontslag zet de rechtbank in Middelburg echter een streep: het bedrijf moet de man bijna een miljoen euro aan vergoedingen meegeven. De 60-jarige directeur had zelf om twee miljoen gevraagd.