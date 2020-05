Schrappen sollicitatieplicht bijstand maakt weinig uit

De gemeenten Utrecht, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Deventer en Tilburg kregen drie jaar geleden toestemming van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) om soepeler om te gaan met de regels voor bijstand.

Een van die maatregelen was om de sollicitatieplicht te schrappen. Die houdt in dat ontvangers van een uitkering betaald werk moeten accepteren en moeten deelnemen aan re-integratieactiviteiten. Daarvan werd geen negatief effect gevonden. Er werden overigens ook geen opvallende positieve effecten gevonden van de experimenten.

Deeltijdbaan

Het extra begeleiden van bijstandsontvangers en hen meer mogelijkheden bieden om bij te verdienen leidde er wel toe dat zij iets vaker een deeltijdbaan van 12 uur per week of meer vonden. Geen enkel experiment leidde echter tot meer uitstroom naar volledig werken, meer dan 27 uur per week.

Ook namen de deelnemers vrijwillig deel aan het experiment, wat er wellicht voor zorgt dat juist een groep die toch al meer kansen op werk had, meedeed.

Het CPB houdt nog een slag om de arm. Omdat de gemeenten met verschillende maatregelen tegelijk experimenteerden, is het effect per maatregel beperkt meetbaar.