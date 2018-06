Winststijging voor American Express

Daarmee overtrof American Express de gemiddelde verwachting van analisten. Het bedrijf behaalde een omzet van 7,88 miljard dollar, een groei van bijna 4 procent. Dat cijfer is iets lager dan verwacht.

American Express haalt ongeveer 70 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten, waar de onderneming naar uitgaven gemeten de grootste van haar soort is. De consumentenbestedingen maakten daar in maart de sterkste daling door in 9 maanden.