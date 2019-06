DNB: risico’s door lage rente en hoge schuld

De wereldwijde schulden zijn sinds 2005 fors toegenomen, merkt DNB op. De gezamenlijke schulden van huishoudens, niet-financiële bedrijven en overheden lagen vorig jaar op 230 procent van het bruto binnenlands product. In 2005 was dat nog 200 procent.

Bedrijfsschulden

In sommige landen kunnen specifieke problemen ontstaan door die hoge schulden. Zo zijn er in de Verenigde Staten veel risicovolle bedrijfsschulden. Ook in Nederland liggen de bedrijfsschulden op relatief hoog niveau.

Elders in Europa, zoals in Italië, Portugal en Griekenland, zijn de staatsschulden juist erg hoog. Precies in die landen is weinig gedaan om de schulden terug te dringen en in sommige landen zijn ze in de afgelopen vijf jaar zelfs gestegen. Problemen in die landen kunnen een schokgolf teweegbrengen die de economie kan schaden. Ook de brexit en de gevolgen van een handelsoorlog kunnen zo’n effect hebben.

Woningmarkt

Binnen Nederland zijn de verslechterde betaalbaarheid van woningen en de krapte op de huizenmarkt het grootste risico voor de stabiliteit. Ontwikkelingen op de woningmarkt versterken doorgaans de schommelingen in de conjunctuur. Een daling van de huizenprijzen kan dan ook flinke gevolgen hebben voor de economie en de bankensector.