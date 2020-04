Turbulentie oliemarkt VS slaat bitcoin terug tot onder $7000

De prijs van bitcoin gleed op cryptoplatform Coindesk ruim 4% weg naar $6800. Darmee is de digitale munt weer onder de zware horde van $6900 gedaald.

De bitcoin is in de voorbije weken per saldo nauwelijks van zijn plaats gekomen. Na een flinke opleving eind maart vanaf de bodem van $5000 blijft de digitale munt schommelen tussen de $6800 en $7200.

De bitcoin laat dit jaar weer een behoorlijk grillig beeld zien. De digitale munt steeg halverweg februari nog naar een piek van boven de $10.000.