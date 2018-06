Burberry boekt omzetstijging

De cijfers waren beter dan analisten hadden voorspeld. Het aandeel noteerde in de ochtendhandel in Londen ruim 4 procent hoger. In september vorig jaar waarschuwde Burberry nog voor een afnemende vraag, vooral op de steeds belangrijkere Chinese markt. In januari sprak het bedrijf echter al van een opleving van de Chinese vraag.

Het luxemerk verwacht echter in het lopende halfjaar, dat 30 september eindigt, exclusief de cosmeticatak een omzetafname van 10 procent. ,,We verwachten dat het externe klimaat uitdagend blijft'', zei topvrouw AngelaAhrendts.

's Werelds grootste maker van luxeproducten LVMH rapporteerde eerder deze week de zwakste groei bij de modetak in meer dan 3 jaar tijd, onder meer door afnemend winkelbezoek in China.