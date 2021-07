België zit Nederland op de hielen met export bier

Nederland is echter nog steeds de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Vorig jaar is voor ruim €2 miljard euro bier uitgevoerd, met name naar de Verenigde Staten, waarvan €121 miljoen aan alcoholvrij bier.

Exporteur

In elk jaar van deze eeuw was Nederland de grootste exporteur van alcoholhoudend bier in de EU, maar het verschil met België wordt steeds kleiner. De exportwaarde van bier ligt 75 procent hoger dan in 2000. Duitsland en Frankrijk zijn de derde en vierde exporteur van alcoholhoudend bier in de EU.

Wereldwijd is er één land dat aanzienlijk meer alcoholhoudend bier exporteert dan Nederland en dat is Mexico. Vooral de laatste vier jaar heeft de Mexicaanse bierexport een enorme vlucht genomen en het land exporteert nu twee keer zoveel bier als Nederland. Nederland is na Mexico de tweede grootste bierexporteur van de wereld.