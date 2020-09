AEX houdt zich goed staande

De AEX stond om elf uur 0,1% hoger op 550 punten, na bij opening tot 543,6 punten te zijn weggezakt. De AMX steeg 0,4% naar 805,5 punten.

Op de overige Europese beurzen kropen beleggers ook al snel uit hun schulp. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 0,5%, 0,2% en 0,5%.

Vanochtend was de stemming in Azië bedrukt. De Japanse Nikkei-index deed het met een 1,1% lager slot nog relatief goed.

De futures wezen op een gemengde opening voor de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 2,8% tot 5% donderdag. Mede door tegenvallende cijfers over de dienstensector in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten zette donderdag een val in van technologieaandelen. Zo verloren Apple en Tesla 8% respectievelijk 9%.

Het zou het begin kunnen zijn van een draai van de fors opgelopen technologieaandelen naar de sterk achtergebleven waardeaandelen. Adyen had daar vanochtend echter geen last van. Met een winst van 2,7% maakte de betalingsverwerker bijna de helft van het verlies op donderdag goed, geholpen door een koopadvies van de Britse bank HSBC.

ING en ABN Amro zaten evenwel ook in de kopgroep met winsten van 2,1% en 2%. Mogelijk zorgde de mogelijke fusie tussen de twee grote Spaanse banken Caixabank en Bankia voor extra fantasie.

Staalgigant ArcelorMittal deed het met een vooruitgang van 1,8% eveneens goed.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway klom 0,1%. De toezichthouders hebben toestemming gegeven voor de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub.

KPN verloor 1,8%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat sinds het nieuws dat zijn reumamedicijn voorlopig niet in de VS verkocht mag worden al ruim een derde verloor, zakte nog eens 1,6%.

ASMI en ASML stonden na stevige openingsverliezen nog slechts 0,3% respectievelijk 1,4% lager.

Bij de middelgrote stonden verlichtingsbedrijf Signify en staalproducent Aperam met plussen van 2,5% en 2,2% bovenaan.

Air France KLM steeg 1,3%. Ryanair heeft met een aandelenemissie circa €400 miljoen opgehaald.

GrandVision zakte 1,7%. Belager EssilorLuxottica gaat in beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat de brillenreus meer inzage krijgt in bedrijfsgevoelige informatie van de optiekketen.

JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, verloor op de lokale markt 1,4% op de aankondiging van een nieuwe topman.

De maker van vlees- en visverwerkende machine Marel won 2,5%, na de aankondiging van een grote overname in Duitsland. ING noemt dit een goede stap.

