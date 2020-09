'AEX opent lager na zwaar verlies Wall Street'

Op het Damrak staat GrandVision in het nieuws. Brillenreus EssilorLuxottica wil nog altijd inzage in bedrijfsgevoelige informatie van Pearle en Eyewish-moeder GrandVision en diens eigenaar HAL. De Frans-Italiaanse onderneming gaat in beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat EssilorLuxottica, die ook aan een overname van GrandVision werkt, inzage kreeg.

Aan het overnamefront kondigde Marel aan het Duitse Treif Maschinenbau, een leverancier van snijtechnologie voor levensmiddelen, over te nemen. De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines, die een notering heeft in Amsterdam, betaalt de overname met 128 miljoen euro in contanten en 2,9 miljoen aandelen Marel.

In Madrid gaat de aandacht uit naar de bankensector. De twee grote Spaanse banken Caixabank en Bankia voeren gesprekken over een mogelijke samensmelting. Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro. De overheid heeft nog steeds meer dan 60 procent van de bank in handen, maar wil naar verluidt elk voorstel dat op tafel komt analyseren.

In Dublin staat Ryanair in de schijnwerpers. De budgetmaatschappij haalde circa 400 miljoen euro op met een nieuwe aandelenuitgifte. Het extra geld zal volgens Ryanair helpen het risico op het niet kunnen aflossen van schulden de komende twaalf maanden te verkleinen. Ook kan de Ierse prijsvechter als de coronacrisis voorbij is goedkope vliegtuigen kopen.

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index zakte 2,1 procent tot 549,60 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 802,20 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,5 procent. Wall Street ging hard onderuit. De Dow-Jonesindex daalde 2,8 procent tot 28.292,73 punten. De brede S&P 500 zakte 3,5 procent en techbeurs Nasdaq raakte 5 procent kwijt. De grote techbedrijven Apple en Microsoft kelderden 8 procent en dik 6 procent.

De euro was 1,1849 dollar waard tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 40,99 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 43,70 dollar per vat.