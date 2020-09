Economie VS geeft Damrak hoop

De AEX stond rond 15 uur uur nog 0,2% lager op 548,4 punten. De AMX steeg 0,1% naar 802,7 punten.

Elders in Europa koersten beurzen met 03, tot 0,5% winst.

De futures voor de Amerikaanse beurzen gingen naar een negatieve opening om 15.30 uur, na de verliezen van 2,8% tot 5% donderdag. De Dow zal naar 0,7% winst gaan, maar de Nasdaq koerst af op 0,9% teruggang.

Mede door tegenvallende cijfers over de dienstensector in zowel de EU als de VS zette donderdag een val in van technologieaandelen. Zo verloren Apple en Tesla 8% respectievelijk 9%. Geen bedrijf verloor ooit zoveel als Apple in marktwaarde: $180 miljard.

Het zou volgens analisten het begin kunnen zijn van de langer verwachte draai van de fors opgelopen technologieaandelen naar de sterk achtergebleven waardeaandelen. Door veel brokers werd vrijdag het signaal afgegeven: genoeg is genoeg voor prijzig geworden technologieaandelen.

Winstnemingen of rotatie?

„Voor een groot deel betreft dit toch nog winstnemingen op de tech-fondsen, die deden het afgelopen maanden extreem goed. De verliezen zetten niet echt door”, constateert Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

Beleggers keken door de koersen heen naar signalen over de Amerikaanse economie. Van Zeijl: „Voor het eerst kwam het aantal WW-uitkeringaanvragen duidelijk onder de miljoen. Dat kan betekenen dat je de economie minder hoeft te stimuleren, en dat is ook een signaal voor de aandelenmarkt.”

Het officiële banencijfer kwam vanmiddag uit op 1,37 miljoen, tegen een verwachte 1,32 miljoen. De werkloosheid daalde tot 8,4% - de markt rekende op een teruggang tot 9,8%.

De euro werd bij $1,1812 zo’n 0,3% goedkoper. Goud won 1,3%. Bitcoin werd met nog eens 3% afgeroomd tot $10.445. De yield voor de Amerikaanse tienjaars staatsschuld steeg tot 0,662%.

ASML en ASMI in de verkoop

Het gedraaide sentiment in de AEX leidde tot 3,3% verlies voor chipmachinemaker ASML. Sectorgenoot ASMI ging met 3,2% terug.

Telecombedrijf KPN verloor 2,4%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat sinds het nieuws dat zijn reumamedicijn voorlopig niet in de VS verkocht mag worden al ruim een derde verloor, zakte nog eens 3,6%.

Betalingsverwerker Adyen kreeg een koopadvies van de Britse bank HSBC. Dat advies gaat uit van een koerspotentieel van nog eens 27%. Na een winst van ruim 2,5% stond het rond 14 uur echter op 1,4% verlies.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway verloor 0,5%. De toezichthouders hebben toestemming gegeven voor de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub.

ING en ABN Amro zaten evenwel in de gekrompen kopgroep, met winsten van ruim 3,8%. De mogelijke fusie tussen de twee grote Spaanse banken Caixabank en Bankia voedde de fantasie.

Verzekeraar Aegon steeg 1,3%, ASR werd 1,4% meer waard, NN Group kreeg er 0,9% bij.

Staalgigant ArcelorMittal deed het met een vooruitgang van 2,4% eveneens goed.

Zwaargewicht Shell pluste met 0,9%. De prijs van Brent ging na verlies donderdag met 0,4% opwaarts tot $44,25 per vat.

Signify blijft gewild

Bij de middelgrote stonden verlichtingsbedrijf Signify en staalproducent Aperam met plussen van 2% bovenaan. Aandelen TKH Group werden tot 1,3% koerswinst ingekocht en fitness-keten Basic-Fit steeg 0,8%.

Air France KLM daalde anderzijds 0,3%. Ryanair heeft met een aandelenemissie circa €400 miljoen opgehaald. Chiptoeleverancier Besi raakte 2,5% kwijt.

GrandVision zakte 1,7%. Belager EssilorLuxottica gaat in beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat de brillenreus meer inzage krijgt in bedrijfsgevoelige informatie van de optiekketen.

Small-cap Advanced Metallurgical Group werd 2,8% duurder.

JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, verloor op de lokale markt 1,6% op de aankondiging van een nieuwe topman.

De maker van vlees- en visverwerkende machine Marel won 2,5%, na de aankondiging van een grote overname in Duitsland. ING noemt dit een goede stap.

