Techmalaise zet door op Damrak

De AEX stond na tien minuten handel 0,6% lager op 546,3 punten. De AMX leverde 0,5% in op 798,2 punten.

De overige Europese beurzen openden eveneens duidelijk lager.

Vanochtend was de stemming in Azië ook bedrukt. De Japanse Nikkei-index deed het met een 1,1% lager slot nog relatief goed.

De futures wezen op een 0,3% tot 1% lagere opening voor de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 2,8% tot 5% donderdag.

Mede door tegenvallende cijfers over de dienstensector in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten zette donderdag een val in van technologieaandelen die in de afgelopen maanden fors waren opgelopen. Zo verloren Apple en Tesla donderdagavond 8% respectievelijk 9%.

In de AEX gingen de techfondsen donderdag ook al onderuit en dat kreeg bij opening een vervolg.

De chipbedrijven ASMI en ASML zakten 3,8% respectievelijk 2,2%.

ABN Amro en ING gingen met plussen met 1,9% en 1,6% aan kop. De twee grote Spaanse banken Caixabank en Bankia voeren gesprekken over een mogelijke fusie.

Bij de middelgrote belandde de toeleverancier aan de chipsector Besi met een min van 2,9% onderaan.

GrandVision zakte 1,9%. Belager EssilorLuxottica gaat in beroep tegen de beslissing van de voorzieningenrechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat de brillenreus inzage kreeg meer informatie van de optiekketen.

Air France KLM zakte 1%. Ryanair heeft met een aandelenemissie circa €400 miljoen opgehaald.

JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, verloor op de lokale markt 0,1% op de aankondiging van een nieuwe topman.

De maker van vlees- en visverwerkende machine Marel won 0,5%, na de aankondiging van een grote overname in Duitsland.