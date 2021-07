Stevig herstel voor Nikkei

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein door de hernieuwde hoop op een fors herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een winst van 2,3 procent op 28.569,02 punten. De Japanse hoofdindex liet in de voorgaande drie handelssessies nog flinke verliezen zien en zakte tot het laagste niveau in bijna acht weken.

Vooral de bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen werden weer opgepikt. Ook een verdere stijging van de Japanse machine-orders in mei bood steun aan de aandelenhandel. Robotmaker Yaskawa Electric dikte ruim 6 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor het huidige boekjaar. Concurrent Fanuc kreeg er ook meer dan 6 procent bij.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom ook 0,4 procent. Beleggers verwerkten nog de verrassende stap van de People's Bank of China, die vrijdag de kapitaaleisen van banken verlaagde om meer steun te kunnen bieden aan de kleinere bedrijven die hun kosten zien stijgen door de hogere prijzen van grondstoffen. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent ondanks het hoogste aantal positieve coronatests in de Australische deelstaat New South Wales dit jaar.