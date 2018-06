Champignongigant Prime Champ in Ierse handen

Het personeel wordt dinsdagavond bijgepraat. Het is de bedoeling dat om middernacht Monaghan de productielocaties, vestigingen, machines, inventaris, voorraden en klanten overneemt. De Ieren krijgen nog een half jaar de tijd om de financiering van de bedrijfspanden te regelen.

Aan Prime Champ werd eind maart uitstel van betaling verleend. Het bedrijf wijt de problemen aan verliezen door operationele problemen en aan een strafrechtelijk onderzoek naar uitbuiting van Poolse pluksters. Eind januari werd de directeur van Prime Champ daarom aangehouden.

Afspraak

Monaghan heeft eigen arbeidsvoorwaarden geformuleerd maar de afspraak is dat die in overeenstemming zijn met de Nederlandse regels, aldus de curator. Deterink vertelde dat hij bij een snelle controle geen aanwijzingen heeft gevonden dat er de laatste tijd nog te laag betaald werd.

Vakbond FNV Bondgenoten blijft wantrouwig en sceptisch over de beloning van de pluksters. ,,Eerst zien, dan geloven'', reageerde bestuurder Wim Baltussen dinsdagavond op de toezegging van de nieuwe eigenaar. De vakbond heeft nog veel vragen, bijvoorbeeld over wie de leiding krijgt bij Prime Champ.

Over de prijs die Monaghan betaalt, wilde de curator dinsdagavond niets zeggen. Hij denkt dat een groot deel van de 8,5 miljoen euro schuld aan Rabobank ingelost kan worden en dat ook de Belastingdienst nog een deel ontvangt. Over het perspectief voor de gewone schuldeisers is hij somber.