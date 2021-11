Coronacrisis jaagt bedrijfsverkopen aan

„Ondernemers hebben de afgelopen anderhalf jaar tijd genomen om tot bezinning te komen. Ze zijn veel zakelijker naar het bedrijf gaan kijken” vertelt Tom Beltman van Marktlink. „Ze vragen zich af wat nodig is om in de toekomst succesvol te blijven en welke rol of welk aandeel ze daarin willen hebben of houden.”

De verzakelijking blijkt mede uit het feit dat circa 80% van de Noord-Europese ondernemers graag een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer wil halen. Beltman wijst erop dat dit gelijk de weg vrijmaakt voor overnames door private equity fondsen. „Private equity fondsen zoeken naar rendement. Gezonde bedrijven vormen een interessante investering.”

Door de verzakelijking is het romantische beeld van een bedrijfsopvolging binnen de eigen familie aan erosie onderhevig. 75% van de Nederlandse ondernemers verkoopt het bedrijf meteen aan een derde partij als de juiste prijs wordt geboden. Slechts 25% van de Nederlandse ondernemers geeft de voorkeur aan bedrijfsopvolging door een familielid.

Een andere opvallende uitkomst is dat 70% van Nederlandse bedrijfseigenaren nadrukkelijk nadenkt over de aankoop van een onderneming. „Veel bedrijven hebben het onzekere sentiment van de coronacrisis achter zich gelaten en kijken weer positief vooruit”, aldus Beltman.

KPMG becijferde medio oktober dat de Nederlandse markt voor fusies en overnames op koers ligt voor een recordjaar – net als wereldwijd het geval is. In de eerste zes maanden van 2021 hebben in Nederland 55% meer bedrijfsfusies en -overnames plaatsgevonden dan in dezelfde periode in 2020.