Omzet- en winstdaling Coca-Cola

De inkomsten kwamen uit op 11 miljard dollar (8,4 miljard euro). De nettowinst bedroeg 1,8 miljard dollar, tegen 2,1 miljard euro een jaar eerder. Topman Muhtar Kent zei ondanks de lagere omzet en winst tevreden te zijn, zeker gezien alle onzekerheid die de wereldeconomie overschaduwt.

Coca-Cola moest het opnieuw vooral hebben van groei in opkomende economieën in Latijns-Amerika en Azië. In Europa nam de verkochte hoeveelheid frisdrank niet toe ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf wijt dat onder meer aan het koude weer in maart. Ook het zwakke consumentenvertrouwen speelt een rol omdat daardoor meer mensen kiezen voor goedkopere dranken.