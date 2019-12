’Topvrouw erbij leidt tot koersverlies’

Dat blijkt uit onderzoek onder 1644 beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten door de managementopleiding Insead in Frankrijk in tijdschrift Organization Science.

Onderzoekers Isabelle Solal en Kaisa Snellman constateren dat ze bij de bedrijven geen relatie konden vinden tussen de winstgevendheid op jaarbasis en het geslacht van de bestuursvoorzitter. Maar het aantal vrouwen dat wordt benoemd in de top leidt volgens hen wel tot beurswaardeverlies.

Voor elke vrouw die erbij komt, zo claimen Solal en Snellman, gaat er gemiddeld 2,3% van de waarde van het bedrijf af.

Opmerkelijk is dat de daling groter is als het bedrijf zelf een duidelijk sociaal beleid formuleert met daarin een rol voor vrouwelijke bestuurders.