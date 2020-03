Nederlandse zorgapp gaat grens over

Oprichter Daan Dohmen heeft dat bekendgemaakt tijdens een gezondheidsconferentie in Londen. De NHS kampen met een groot tekort aan arbeidskrachten. Met de Luscii-app is het mogelijk zorg op afstand te bieden, zoals het monitoren van lichaamstemperatuur en bloedwaarden. Daarnaast kunnen patiënten, op eigen of doktersverzoek, beeldbellen met de verpleging en ontvangen ze via audio en/of video voorlichting over hun aandoening.

In Nederland maakt ongeveer de helft van de ziekenhuizen gebruik van de diensten van de Amsterdamse start-up die in totaal €10 miljoen aan investeringen heeft opgehaald. Met de Japanse distributeur van medische apparatuur Omron, ook minderheidsaandeelhouder, heeft Luscii een wereldwijd samenwerkingsverband gesloten. De uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk is volgens Dohmen dan ook pas het begin van de verdere internationale plannen.