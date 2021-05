Premium Binnenland

Travis (18) wil als jongste vliegenier de wereld rond

Gaat het de 18-jarige Travis Ludlow lukken om als jongste piloot ooit een solovlucht rond de wereld te maken? In de loop van juli weten we het zeker, want dan moet de Brit weer zijn geland op Teuge Airport. Daar koos hij vrijdag vol bravoure het luchtruim.