ING: bouwsector koploper met groei

Volgens de sectorspecialisten stijgt de bouwproductie dit jaar met 5 procent. Ook voor volgend jaar voorspellen ze een (lichte) toename. „De orderboeken zitten nog steeds goed vol met in doorsnee voor bijna tien maanden aan werk.

Sinds april dit jaar is de groei van de bouwproductie wel op een lager niveau gekomen. Dat komt volgens de specialisten van de bank door de zwakkere economische groei, personeelsgebrek en de stikstofuitspraak van de Raad van State, waardoor verschillende bouwprojecten werden vertraagd of afgeblazen. Ook nieuwe richtlijnen met betrekking tot door PFAS verontreinigde grond hebben een negatieve marktimpact. Desondanks lijkt de bouw in 2019 af te stevenen op de hoogste jaarproductie van deze eeuw.

Ook volgend jaar zal de bouwproductie stijgen, verwachten de ING-economen. Ze wijzen in dat verband op de aanhoudende sterke binnenlandse vraag, innovatieve bouwoplossingen en nieuwe soepelere en compenserende overheidsmaatregelen die daarvoor zullen zorgen.

De infrasector zal volgend jaar wel kampen met krimp. In die branche worden de gevolgen van de strengere stikstofregels volgens ING het meest gevoeld. Dat is nu al merkbaar is de orderboeken, aldus de economen.