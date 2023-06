Spoorambitie van Qbuzz: dagelijkse treinreizen naar Berlijn en Parijs

De overheid heeft eerder aangegeven de internationale spoorverbindingen onderdeel te maken van het hoofdrailnet, tenzij er tijdig andere aanvragen zouden komen. Qbuzz beperkt zich bij zijn aanvraag echter niet tot internationale verbindingen. Het bedrijf heeft ook plannen voor een trein tussen Amsterdam en Eindhoven. De concessie voor het hoofdrailnet wil de overheid eigenlijk aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) gunnen, waardoor dat spoorbedrijf de belangrijkste verbindingen ook na 2025 zou mogen blijven verzorgen.

Qbuzz verwijst bij zijn aanvraag echter naar Europese wetgeving die ’open toegang’ op het spoor voorschrijft. Het bedrijf wil dat de overheid een marktanalyse gaat uitvoeren en op basis van onderzoek vaststelt welke treinverbindingen door de markt kunnen worden aangeboden en voor welke treinverbindingen financiële overheidssteun nodig is. „Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de omvang van een eventuele concessie worden vastgesteld”, redeneert de onderneming.

Goedkeuringen

Als het lukt om alle benodigde goedkeuringen te bemachtigen, zouden de Qbuzz-treinen naar Berlijn en Parijs straks zeven keer per dag kunnen gaan rijden. Nog niet alle details zijn uitgewerkt. Zo is nog niet bekend of de trein naar Berlijn via Hengelo of via Arnhem moet gaan rijden. Tussen Amsterdam en Eindhoven mikt Qbuzz, dat voor het hele project naar eigen zeggen 200 miljoen euro heeft gereserveerd, op een frequentie van twee keer per uur.

Qbuzz, een dochterbedrijf van de Italiaanse spoorwegen Ferrovie dello Stato Italiane, verzorgt al het openbaar vervoer in de concessies Groningen-Drenthe, Utrecht en Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem. Het bedrijf heeft in maart ook een aanvraag ingediend voor een nachttrein tussen Dordrecht en Utrecht Centraal. Die is onlangs door de ACM goedgekeurd. Qbuzz verwacht dat deze trein vanaf december 2024 kan gaan rijden. „Het is een bevestiging dat meer concurrentie op het spoor mogelijk is”, verklaart Qbuzz-topman Gerrit Spijksma.