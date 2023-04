Personeel distributiecentra AH legt werk neer: lege schappen dreigen

Albert Heijn heeft die kans volgens de bonden niet gegrepen. Daarom leggen parttime werknemers in het distributiecentrum in Geldermalsen zondagavond om 19 uur het werk een paar uur neer. Hun collega’s in Zaandam en Pijnakker doen later op de avond hetzelfde. Vanaf maandag staken alle fulltimers in vijf dc’s. Ze willen dat, behalve in Zaandam, tot en met woensdag volhouden.

Albert Heijn kan nog niet zeggen wat de exacte impact gaat zijn van de staking in distributiecentra op de bevoorrading van de winkels, heeft een woordvoerder laten weten. Het supermarktconcern meent dat zowel de supermarkt als de vakbonden „stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen. Wij staan hierover open en hebben de vakbonden verzocht te overwegen hetzelfde te doen. In hun ultimatum houden ze volledig vast aan hun ingediende voorstellen”, aldus de woordvoerder.

Koopkracht

Werknemers eisen dat er in de nieuwe cao een hoger loon wordt afgesproken dan de 6% die de directie van de supermarktketen voor dit jaar heeft voorgesteld. Daar bovenop wil Albert Heijn per 1 januari volgend jaar nog eens 2% betalen, maar daarmee is de koopkracht van het personeel in de distributiecentra volgens de bonden niet hersteld. Zij zeggen dat die alleen al dit jaar met 8% krimpt, terwijl de AH-winkels wel heel goed draaien.

Alarmbellen

,,Je zou toch zeggen dat alle alarmbellen wel zijn afgegaan”, zegt bestuurder Shefania Sewbaks van FNV Handel. Volgens haar is het werknemers menens en kon Albert Heijn dat ook weten, omdat er al korte wilde stakingen zijn geweest in Tilburg en Pijnacker.

Overigens is meer loon niet de enige reden voor de onrust. Werknemers zijn ook boos dat AH de toeslagen voor werken op zondag wil aanpassen. Voor nieuw personeel gelden daar andere, vaak lagere, bedragen of percentages voor. Als het aan de directie ligt, krijgen parttimers die van rooster veranderen daarna ook een lagere toeslag.

Begrip

Bestuurder Soraya Faez van CNV Vakmensen zegt het te betreuren dat klanten van Albert Heijn last van de staking kunnen krijgen. ,,Ik hoop daarom op een beetje begrip voor de situatie van deze hardwerkende dc-medewerkers. Zij willen immers zelf ook graag hun boodschappen kunnen blijven betalen.”