’Werknemers Big Bazar lopen honderden euro’s mis’

„De werknemers pikken dit niet langer. We hebben de afgelopen tijd verschillende winkels bezocht en met werknemers gesproken. Daarbij hebben we ook de loonstroken bekeken en zij lopen nu honderden tot wel duizend euro per jaar mis”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Volgens berekeningen van de vakbond bespaart Big Bazar met het afschaffen van de toeslagen een bedrag van ongeveer €750.000. De discounter heeft 151 vestigingen in ons land waar 1800 mensen werken.

Mirage Retail Group heeft onlangs eenzijdig het mes gezet in verschillende toeslagen. „Het gaat bijvoorbeeld om de zondag, feestdagen, vrijdagavond en de vervangingstoeslag. Dat is gewoon onacceptabel, zeker in coronatijd waar de werknemers al veel voor hun kiezen krijgen”, aldus Vermeulen.

Mirage Retail Group was maandagochtend nog niet in staat een reactie te geven.