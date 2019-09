Onderzoek naar spionage Airbus

Ⓒ AFP

MÜNCHEN (ANP) - Justitie in München onderzoekt of werknemers van Airbus in Duitsland spioneerden in het geval van twee mogelijke opdrachten. De krant Bild berichtte dat medewerkers van Airbus verdacht worden van bedrijfsspionage, onder meer omdat ze geheime documenten van de ’Bundeswehr’ in bezit bleken te hebben en daar misbruik van zouden hebben gemaakt.