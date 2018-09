Recordwinst voor JPMorgan Chase

Een jaar eerder behaalde de bank een nettowinst van 4,9 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 1,59 dollar. Dat is 20 cent per aandeel meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht. De Amerikaanse bank behaalde meer omzet uit het verstrekken en herfinancieren van hypotheken en profiteerde van lagere voorzieningen voor verliezen op creditcardleningen. Ook werd meer geld verdiend met het zakenbankieren.

De totale baten van de bank kwamen uit op 25,8 miljard dollar, tegen 26,8 miljard dollar een jaar eerder. Hier werd door analisten in doorsnee gerekend op 25,7 miljard dollar. JPMorgan Chase gaat zijn dividend over het tweede kwartaal met 8 cent verhogen tot 0,38 cent per aandeel en koopt voor 6 miljard dollar eigen aandelen in.

Woningmarkt

Topman Jamie Dimon zei in een toelichting dat alle onderdelen van de bank goed hebben gepresteerd. Ook ziet hij tekenen dat de economie versterkt en de woningmarkt verder aantrekt. De lagere voorzieningen voor creditcardverliezen zijn volgens Dimon een signaal dat consumenten financieel gezonder zijn en meer vertrouwen krijgen. ,,We zijn erg tevreden met onze eerstekwartaalresultaten, trots op onze prestaties en blijven optimistisch over de toekomst'', aldus de bestuursvoorzitter.

Bij de vermogensbeheerdivisie stroomde in het eerste kwartaal een recordbedrag van 31 miljard dollar binnen. De totale bezittingen onder toezicht van JPMorgan Chase stegen met 158 miljard dollar op jaarbasis naar het recordbedrag van 2,2 biljoen dollar.

Het Amerikaanse financiële concern maakte in februari nog bekend 19.000 banen te schrappen, hoofdzakelijk bij de hypotheek- en consumentenbankonderdelen. Eind vorig jaar telde JPMorgan Chase in totaal 259.000 werknemers.