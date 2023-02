Premium Het beste van De Telegraaf

’Na rampjaar komen er weer bedrijven naar de beurs’

Coolblue gaat dit jaar mogelijk alsnog naar de beurs. Ⓒ ANP/HH

Door het slechte beursklimaat in het afgelopen jaar bliezen onder meer bol.com en Saxo Bank de geplande gang naar het Damrak af. Het handjevol bedrijven dat deze stap wel zette, deed dat via een spac ofwel lege beurshuls. Als de sterke start van het beursjaar doorzet, is vers bloed volgens experts echter aanstaande. „Maar nieuwe spacs komen er nauwelijks meer.”