Topdrukte verwacht voor nieuwe noodsteun: ’Golf aan ontslagen’

Het kabinet trekt opnieuw de portemonnee voor steun aan het bedrijfsleven, maar bouwt deze vanaf maandag wel af. Nu we in een tweede lockdown zitten is dat onacceptabel, vinden vakbonden en werkgevers. Zij vrezen een golf aan faillissementen en ontslagen als de versobering niet wordt teruggedraaid.